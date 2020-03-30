Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Оренбургской области планируют начать сезон ремонта дорог раньше привычных сроков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое, подготовительная работа с подрядчиками по заключению контрактов и хорошая погода могут позволить начать ремонт с 1 апреля.

Как отметил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин, в конце 2019 года проведены все конкурсные процедуры, есть контракты на весь объем работ, завершается подготовка асфальтобетонных заводов. «Если позволят погодные условия, с 1 апреля стартует дорожный сезон. Это раньше обычных сроков на две-три недели», — сказал глава ведомства.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Оренбуржье выделяется более 4 млрд рублей. Региональная составляющая бюджета национального проекта на 2020 год — более 2,6 млрд рублей, что вдвое превышает размер федерального финансирования — 1,39 млрд рублей. Двукратное увеличение суммы связано с состоянием дорожной отрасли и муниципальных дорог в двух агломерациях — Оренбургской и Орской.