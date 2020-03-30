Пекин, , 07:15 — REGNUM Китайский страховой гигант China Life Insurance Co. отчитался о взрывном, более чем четырехкратном росте чистой прибыли за прошедший год, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании взлетела на 4411,5% в годовом исчислении до 58,29 млрд юаней (около $8,28 млрд) за прошедший год. Бизнес-оборот компании вырос на 15,9% в годовом исчислении до 745,17 млрд юаней за 2019 год, говорит в докладе.

Компания продолжает занимать лидирующее место в страховом секторе Китая с премиальным доходом в размере 567,09 млрд юаней, что на 5,8% выше, чем за 2018 год, сообщили в компании.

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