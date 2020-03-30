Курган, , 06:58 — REGNUM В Курганской области с 30 марта по 4 апреля меняется расписание пригородных поездов. Вводится в действие «график выходного дня», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте промышленности и транспорта.

Продлён маршрут пригородного поезда № 6212 б и будет курсировать по маршруту Челябинск — Шумиха, вместо Челябинск — Каясан.

Снимаются маршруты пригородных поездов Каясан — Челябинск № 6215 и Челябинск — Шумиха № 6218 Челябинск — Шумиха из-за низкого пассажиропотока.

Остальные маршруты следования пригородных поездов на территории Курганской области остаются без изменений.