Новосибирск, , 06:33 — REGNUM Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС») и Газпромбанк утвердили кредитное соглашение по проекту строительства в Новосибирске четвёртого (платного) моста. Стороны договорились о финансировании капитальных затрат и подписали акт финансового закрытия. Об этом сообщается на сайте «ВИС».

Уточняется, что размер открытой кредитной линии 6,5 млрд рублей, а общий лимит заёмных средств превышает 9 млрд рублей. Первый транш — более 1 млрд рублей — получен 27 марта 2020 года. Напомним, что строительство нового моста через реку Обь в Новосибирске оценивается в 37 млрд рублей, из которых более 30% — средства инвестора.