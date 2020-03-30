Пекин, , 06:31 — REGNUM Китайский банк China Minsheng Bank выдал займов в размере 63,57 млрд юаней (около $9,03 млрд) на оказание помощи предприятиям в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает 29 марта издание China Securities Journal.

Банк выдал кредитной поддержки в размере более 100,93 млрд юаней местному бизнесу в борьбе с эпидемией и на возобновление работы предприятий на фоне пандемии COVID-19. За период сдерживания эпидемии в Китае China Minsheng Bank ускорил процедуры одобрения займов с целью улучшения эффективности работы по борьбе с эпидемией.

Банк дал возможность добросовестных малым и микропредприятиям подавать заявки на получение целевых займов на борьбе с эпидемией в размере до 25 млн юаней в режиме максимального благоприятствования и в кратчайшие сроки, которые только возможны.