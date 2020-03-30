Пекин, , 06:21 — REGNUM Ведущий китайский брокер ценных бумаг China Securities Co., Ltd. отчитался о 78,19% росте чистой пробили в 2019 году, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании составила 5,5 млрд юаней (около $775 млн), говорится в финансовом отчете компании за 2019 год. Обороты компании выросли на 25,54% в годовом исчислении до 13,69 млрд. Акции компании прибавили 1,14% в цене на конец прошлого года до 31,16 юаней за штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, Строительный банк Китая увеличил свою чистую прибыль на 4,74% до $37,6 млрд при объем объеме активов банка в размере 25,44 трлн юаней.

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