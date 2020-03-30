Пекин, , 06:14 — REGNUM Китайский строительный банк, являющийся одним из крупнейшим принадлежащих государству коммерческих банков страны, увеличил чистую прибыль в 2019 году на 4,74%, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Держатели акций банка получили чистой прибыли в размере 266,73 млрд юаней (около $37,6 млрд), говорится в докладе компании. На конец 2019 года общий объем активов банка составил 25,44 трлн юаней, что на 9,53% выше, чем годом ранее. Его совокупные обязательства составили 23,2 трлн юаней, что на 9,28% выше, чем годом ранее.

Доля неработающих кредитов банка составила 1,42% по данным на конец 2019 года, что на 0,04 процентных пункта ниже относительно конца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк Китая отчитался о внушительном росте чистой прибыли за 2019 год