Пекин, , 06:09 — REGNUM Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec, являющаяся крупнейшим переработчиком нефтепродуктов в стране, отчиталась о снижении чистой прибыли в 2019 году, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Чистая прибыль держателей акций составила 57,59 млрд юаней (около $8,1 млрд) в 2019 году, что на 8,7% ниже, чем годом ранее. Общий операционный доход компании приблизился к 2,97 трлн юаней, что на 2,6% выше, чем годом ранее.

Доход от продаж нефтепродуктов снижался преимущественно из-за снижения цен на нефть, сообщили в компании. Прибыль на акцию компании составила 0,48 юаней, говорится в отчетном докладе компании.