Пекин, , 06:03 — REGNUM Банк Китая, являющийся одним из крупнейших кредиторов Китая, отчитался о высокой чистой прибыли в 2019 году, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Банк получил 201,89 млрд юаней (около $28,46 млрд) чистой прибыли в 2019 году, что на 4,91% выше, чем годом ранее. За указанный период чистая прибыль акционеров выросла на 4,06% до 187,41 млрд юаней.

Устойчивые показатели связаны с рядом факторов, включая хороший доход от бизнеса, который вырос на 8,94% до 549,18 млрд юаней, сообщил глава банка Ван Цзян. Общий объем активов банка вырос на 7,06% до 22,77 трлн юаней по данным на конец 2019 года.

В конце 2019 года доля неработающих кредитов составила 1,37%, что на 0,05 процентных пункта ниже, чем на конец 2018 года.