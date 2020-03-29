Мещовск, Калужская область, 29 марта 2020, 19:18 — REGNUM В Калужской области две молодые семьи из Мещовского района первыми получили займы льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Калужский филиал АО «Россельхозбанк» выплатил сельским семьям более 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.
С начала 2020 года в филиал Россельхозбанка поступило порядка 67 обращений граждан на сумму более 147 млн рублей. Годовая процентная ставка установлена Министерством сельского хозяйства России в размере до 3%. При личном страховании ставка в сельском банке не превышает 2,7%. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство. Данная программа действует на всей территории России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.
«Считаю, что льготное кредитование будет способствовать успешному решению вопроса обеспеченности аграрных предприятий квалифицированными кадрами. Не сомневаюсь, что этот банковский продукт будет востребован», — заявил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.
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