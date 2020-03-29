Рига, , 16:08 — REGNUM На сегодняшний день полностью нельзя предвидеть все последствия, которые пандемия Covid-19 окажет на рынок недвижимости, однако уже в ближайшем будущем могут снизиться цены на аренду жилья, пишет портал nra.lv.

Во многом речь идёт о жилом фонде в Старой Риге, который раньше предлагался иностранным туристам через порталы Booking.com и Airbnb. Ведь сегодня из-за отмены воздушного сообщения и восстановление границ в Шегенской зоне поток туристов в Ригу прекратился. Кроме этого, на неизвестный период времени освобождены квартиры ранее арендованные, работавшими в Латвии иностранцами в компаниях подобных airBaltic.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.