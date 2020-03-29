Москва, , 15:10 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку намерен ускорить обсуждение поправок в закон о банкротстве физлиц. Об этом сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Процедуру банкротства граждан надо максимально упростить, снизить ее стоимость и сроки, предусмотреть механизмы повышения ее доступности для малообеспеченных граждан», — заявил Аксаков.

Поправки планируется внести в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных.

Читайте ранее в этом сюжете: Реструктуризация кредитов не повлияет на кредитную историю