Москва, , 15:05 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку намерен в ближайшее время рассмотреть поправки, позволяющие избежать негативного влияния на кредитную историю на фоне коронавируса.

«Для заемщиков, попавших в сложную ситуацию из-за коронавируса, необходимо сохранить полноценную возможность привлекать кредиты и займы в дальнейшем», — заявил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Поправки в федеральный закон «О кредитных историях» направлены на недопущение негативного влияния реструктуризации задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не учитывать в своих скоринговых оценках факт реструктуризации долга, чтобы у таких заемщиков не была испорчена кредитная история.

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