Москва, , 15:00 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку намерен обеспечить максимально оперативное принятие закона о кредитных каникулах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Как только законопроект поступит в Государственную думу, мы будем делать все возможное, чтобы рассмотреть его в максимально короткие сроки», — заверил Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до 20 апреля 2020 года обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят предоставить юрлицам и физлицам кредитные каникулы до шести месяцев в случае снижения дохода на 30% и более.

При этом предусматривается запрет на какие-либо меры в отношении заемщиков за невыполнение обязательств по кредиту.

Аналогичные послабления должны применяться для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.