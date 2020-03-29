Москва, , 13:07 — REGNUM На фоне ситуации с коронавирусом и спада в экономике депутаты «Справедливой России» предложили ввести выплаты в виде безусловного базового дохода для теряющих работу неофициально занятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Неофициальная занятость. Мы подготовили предложение в постановление к правительственному законопроекту о поддержке граждан и экономики», — рассказал Шеин.

Пока что парламентарии предлагают установить базовый доход в размере средней зарплаты по региону, однако сумма выплат может быть скорректирована.

«Скорее всего эта цифра должна быть скромнее, соответствовать 1,5−2 прожиточным минимумам по региону, но пока наше предложение — не менее, чем средняя зарплата по территории», — отметил депутат Госдумы.

Законопроект, предполагающий комплекс мер, направленный на противодействие коронавирусу и поддержку экономики и граждан, правительство РФ внесло в Госдуму. Инициатива предполагает чрезвычайные полномочия правительства и введение льгот для бизнеса.