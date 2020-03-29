Тюмень, , 12:36 — REGNUM Растёт число стран, где востребована продукция тюменских предприятий. Если в 2018 году основные экспортные поставки тюменских товаров осуществлялись в 90 стран мира, то в 2019 — уже в 102, сообщает пресс-служба главы региона.

В связи с ростом экспорта всё более востребованной становится услуга Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом (филиал ОАО «РЖД») по доставкам грузов до порта Санкт-Петербурга ускоренными контейнерными поездами.

В 2020 году СвЖД и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области обсуждают вопрос формирования контейнерных поездов до станции Находка Дальневосточной железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы.