Тюмень, , 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Видеообращение к предпринимателям региона опубликовано на страницах главы области в социальных сетях.

Для поддержки бизнеса в непростое время спада деловой активности из-за пандемии власти Тюменской области намерены в ближайшее время ввести снижение ставки с 6% до 1% для всех предприятий с упрощенной системой налогообложения. Предприятиям, которые платят налог на вменённый доход, ввести коэффициент в 0,005%. Плата за патент — 1 рубль на весь год. Кроме того, до конца 2020 года от налогов на имущество и от транспортного налога освобождаются отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса.

Таким образом предпринимателям региона удастся сохранить более трёх миллиардов рублей.