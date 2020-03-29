Москва, , 10:27 — REGNUM Тепловизор, стоимость которого составляет от 300 до 500 тысяч рублей, вошел в число дефицитных товаров в Российской Федерации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский в интервью радио Sputnik.

По его словам, работодатели пытаются купить все больше тепловизоров, так как температуру на предприятиях с помощью термометров проблематично.

«На рынке объем тепловизоров очень малый, — сказал Андриевский. — Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания (в мире), как сейчас».

Он добавил, что всем компаниям, руководство которых хочет приобрести тепловизоры, их точно не хватит, так как заказы на дистанционно определяющее температуру устройства идут от работодателей по всей стране.

Напомним, 29 марта главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко на странице в соцсети Facebook сообщил, что десять пациентов медучреждения за последние сутки были выписаны, в стационар поступило — 12.

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