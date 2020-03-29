Великий Новгород, , 08:09 — REGNUM Новгородский завод «Валдайская косметика», который еще совсем недавно не мог найти покупателя для своих антисептических спреев, в условиях пандемии коронавирусной инфекции уже нарастил своем производство в пять раз, а в планах предприятия — нарастить объемы производства в 30 раз. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на директора по продажам компании «Валдайская косметика» Михаила Тарасова.

Ещё совсем недавно новгородская «Валдайская косметика» с трудом находила покупателей своей продукции — антисептических спреев для рук. Предприятие обращалось в крупные сети АЗС, аптеки и другие заведения, где казалось бы антисептические спреи для рук могут пригодится. Но никому они не были нужны. Приходилось даже дарить антисептические спреи в подарок к другой поставляемой продукции в качестве маркетиновых акций.

При этом идея производить антисептические спреи появилась после того, как представители завода съездили вместе с губернатором Новгородской области в Японию летом 2018 года. Оказалось, что в Японии очень щепетильно относятся к гигиене и антисептические спреи для рук довольно распространены.

И вот сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции спрос на антисептические спреи резко подскочил. Если в самом начале производства выпускалось около 50 тысяч спреев в месяц, а в декабре 2019 года компания вышла на 1 млн спреев в месяц, то сейчас, к началу апреля, планируется выпускать уже 5 млн спреев в месяц.

Директор по продажам «Валдайской косметики» Михаил Тарасов считает, что это не предел — можно нарастить производство и до 30 млн антисептических спреев в месяц.

Тарасов рассказал, что учредитель «Валдайской косметики» был приглашен министерством промышленности и торговли России на совещание, где его попросили существенно увеличить объемы производства антисептических спреев для рук.

Не обошлось и без трудностей. Дело в том, что довольно значительная часть оборудования и расходных материалов для производства спреев — китайского производства. Но из-за коронавируса в Китае частично остановилось производство и поставки товаров на внешний рынок. Китайские товарищи обещают начать поставки не раньше конца мая или середины июня, а это слишком поздно.

В итоге на заводе решили производить большую часть комплектующих собственными силами, а часть оборудования закупить у российских производителей.

Чтобы обеспечить такой высокий объем выпуска продукции предприятие перешло на круглосуточный режим работы.

Напомним, что частое мытье рук — одна из важнейших профилактическх мер в условиях пандемии коронавируса. Дело в том, что коронавирус может попасть в организм в те моменты, когда человек дотрагивается руками до лица и глаз.