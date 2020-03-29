Амстердам, , 06:44 — REGNUM Председатель Нидерландского банка — центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что сейчас невозможно сказать, какой ущерб может понести голландская экономика от последствий коронакризиса. По его словам, он не может дать оценок на этот счёт, пока вирус ещё не побеждён. Согласно прогнозам Центрального бюро планирования, сокращение объёма голландской экономики в результате коронакризиса может составить от 1,2 до 10%.

Кнот далее выразил своё несогласие запущенной Европейским центральным банком программой покупки облигаций. Согласно существующим правилам, ЕЦБ не имеет право выкупать более 33% находящихся в обращении бондов одной страны. По мнению Кно, своим отказом от данной нормы ЕЦБ даёт неверный сигнал.