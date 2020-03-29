Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Госдепартамент не намерен информировать о своих действиях в отношении дочерних структур «Роснефти» после того, как были проданы её активы в Венесуэле. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства США.

«Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы», — сообщили в Государственном департаменте США.

Как сообщало 28 марта ИА REGNUM, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев выразил надежду на то, что США снимут санкции в связи с тем, что российская корпорация приняла решение отказаться от любой деятельности в Венесуэле.

«Мы действительно вправе ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний», — сказал Леонтьева.

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