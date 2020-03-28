Новочеркасск, Ростовская область, , 20:04 — REGNUM В Ростовской области выделены средства на закупку средств защиты для новочеркасских врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Инициативу исполняющего обязанности сити-менеджера Новочеркасска Юрия Лысенко об обеспечении медработников средствами защиты в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции поддержали депутаты муниципального парламента. На эти цели будет направлено 3 млн рублей.

Уточняется также, что отделения местной больницы скорой медицинской помощи оснащены всем необходимым, в том числе противочумными костюмами. Пять боксов готово к приёму пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время в Ростовской области подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие COVID-19 госпитализированы в Ростове-на-Дону и Азове.

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