Москва, , 18:16 — REGNUM Правительство России выделило Росавиации из резервного фонда страны 1,5 млрд рублей для компенсации российским авиакомпаниям затрат, связанных с вывозом граждан РФ из других стран, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции. Об этом 28 марта сообщается на сайте правительства России.

«Подписанным распоряжением Росавиации из резервного фонда правительства России выделены 1,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиаперевозчикам будут выделены также денежные средства на вывоз граждан иностранных государств (СНГ, Абхазии и Южной Осетии), которые въезжают на территорию России для дальнейшего следования в страны своего гражданства.

Напомним, ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ сообщил, что российские авиаперевозчики будут по возможности эвакуировать граждан Белоруссии из третьих стран.

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