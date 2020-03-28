Новосибирск, 28 марта 2020, 16:59 — REGNUM Предложение президента о дополнительных выходных днях прозвучало неожиданно. У большей части населения формировалось мнение о излишней нервозности СМИ и искусственном характере панических настроений. Отмечает старший преподаватель кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Макаридина.

«Вне сомнения, сейчас мы находимся в состоянии лёгкого шока: настолько неожиданно прозвучало предложение президента о дополнительных выходных днях. Ведь в Зауралье и нашем регионе, в частности, выявлено несущественное число заболевших. Образовательные учреждения уже находятся на дистанционном режиме работы, ряд компаний отправили целые подразделения сотрудников на удалённую работу. Поэтому у большей части населения формировалось мнение о излишней нервозности СМИ и искусственном характере панических настроений. Но последние данные об увеличении прироста заболевших, появление известных имен среди заражённых, и главное, то, что решение о каникулах президент принял после посещения специализированной больницы, произвели сильное впечатление. Так, по результатам онлайн-опроса наших студентов, уже более 70% соглашаются, что необходимо ужесточать карантинные меры (в начале вынужденного дистант-обучения только четверть). Среди молодёжи нет паники, у многих есть готовность к ограничению передвижения и понимание, что сейчас то точно, лучше с друзьями встречаться в социальных сетях», — рассказала эксперт.

Однако, по её словам, велика доля и тех студентов, которые не видят ничего страшного, чтобы продолжать общаться малыми группами, посещать небольшие кафе и бары, участвовать в каких-то мероприятиях, организуемых для хорошо знакомой социальной группы. Срабатывает «я его давно знаю, он никуда не ездил, что может случиться». Кроме того, основной используемой предохранительной мерой называют «частое мытье рук» (92% опрошенных) и около двух третей указывают что для них это единственный спасительно возможный вариант.

«Понятно, что для активного студенческого сообщества очень трудно проводить действенную профилактическую политику, оптимизм молодости берёт своё. Опрос показал, что только открытые конкретные факты способны оказывать влияние: прежде всего, это актуальные подробные данные о губительном распространении коронавируса. Полагаю, замалчивание и игнорирование темы как стоп-сигнал сегодня не сработает. Важна и нужна публикация официальной достоверной информации через самые разнообразные СМИ-каналы, неустанная пропаганда самодисциплины и ответственности не только за своё здоровье, но и всех твоих близких».
Елена Макаридина