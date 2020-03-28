Рига, , 16:38 — REGNUM Служба Государственных Доходов (СГД) Латвии сообщила, что декларации о доходах подали 538 722 жителей Латвии, из них за 2019 год — 462 016, остальные за предыдущие таксационные периоды, пишет портал LSM.

На данный момент СГД уже вернула жителям переплаченный подоходный налог в размере 56,8 млн евро. В свою очередь, совокупный долг граждан согласно поданным декларациям перед бюджетом составляет 5,4 млн евро. До 1 июня 2020 обязательную декларацию о доходах за прошлый год нужно предоставить всем гражданам, чей доход превысил 62 800 евро до 1 июля 2019. Также обязательную декларацию о доходах нужно представить всем получавшим доход за границей, за исключением доходов полученных в ЕС, если с них уже был уплачен подоходный налог. Декларацию следует подавать всем, чьи сделки с личным имуществом превышали размер 10 000 евро, а также тем, кто получил подарок от третьего лица стоимостью превышающей 1425 евро.