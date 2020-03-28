Рига, , 16:30 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) в феврале оборот розничной торговли, по сравнению с 2019-ым, вырос на 5%, пишет портал LSM.

Торговля продовольствием выросла на 3%, горючим на 0,9%, непродовольственными товарами на 8,2%. Если сравнивать торговый оборот в феврале с январским, то рост оценивается в 3,5%. Продовольствие плюс 0,7%, непродовольственные товары 5,4%, горючие на 4,7%. Однако, с учётом фактора сезонности и при пересчёте в фактических ценах, по сравнению с январём, оборот розничной торговли в Латвии снизился на 1,8%.