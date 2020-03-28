Рига, , 16:29 — REGNUM За сутки в Латвии обнаружено 25 новых заражений Covid-19, общее число больных достигло 305, пишет портал LSM.

На стационарном лечении находится 21 человек, у 18 из них болезнь протекает в средней, или лёгкой форме. Трое больных, страдающих пневмонией тяжёлой формы, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Это первое сообщение СМИ о наличие в стране больных тяжёлой формой коронавируса. В течение 24 часов латвийские медики взяли 1046 анализов, общее число обследованных в Латвии Covid-19 равняется 12 748 человек.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.