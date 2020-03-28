Москва, , 16:24 — REGNUM Повышенное налогообложение вывода капитала за рубеж, введенное президентом России Владимиром Путиным — это общемировая практика, которую начали вводить западные страны, инициировав процесс деофшоризации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 марта, заявил председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавирусной инфекции предложил ряд мер, направленных, в том числе, на установление социальной справедливости. Так, глава государства предложил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов, выводимые на зарубежные счета.

При этом российский лидер подчеркнул, что все дополнительные поступления в бюджет, которые образуются из этих налогов, будут направлены на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин выступил с инициативой внесения поправок в Конституцию России, которые, в том числе, направлены на установление социальной справедливости.

Кирьянов отметил, что российские власти пошли довольно мягких путем, изыскивая средства на финансирование возросших социальных обязательств и укрепление системы здравоохранения в условиях пандемии. Более того, налогообложение вывода капиталов за рубеж — это общемировая практика.

«Процесс деофшоризации был запущен не Россией, а экономически развитыми странами Запада, которые столкнулись с оттоком капиталов в офшоры», — напомнил эксперт.

Также Кирьянов подчеркнул, что сегодня уже нет офшоров в классическом их понимании — налогообложение есть в любой юрисдикции, разница лишь в ставках.

«На сегодняшний день не существует совсем закрытых офшоров куда можно выводить деньги и не платить налоги ни одной из стран мира», — подчеркнул Кирьянов.

То есть речь идет о том, что налоги где-то все равно платятся, а нужно, чтобы российский бизнес платил налоги в России. Это и есть элемент социальной справедливости.

Кроме того, Кирьянов отметил, что в сложившейся ситуации глобального экономического спада становится непонятным, а куда собственно выводить капитал?

«В таких условиях непонятно куда выводить капитал. Сегодняшняя ситуация в мировой экономике такова, что одной из самых стабильных стран будет России», — считает он.

Небольшое повышение процентной ставки налога на вывод капитала с 2 до 15% — это нормальная практика, так как государство берет на себя дополнительные расходы по здравоохранению и по другим социальным обязательствам. Предложенная президентом мера — очень умеренная, считает эксперт.

Также он отметил, что и другая меры Путина — налогообложение доходов по вкладам — является вполне умеренной и справедливой.

«По поводу налога на доходы с процентов по вкладам — это не такая большая величина для каждого человека. Но в целом, по примерным оценкам экспертного сообщества, речь пойдет о сумме более 100 млрд рублей», сказал эксперт.

При этом нужно пониматься, что средства с налога на доход по вкладам государство начнет получать лишь в 2022 году.