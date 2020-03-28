Москва, , 15:41 — REGNUM Меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавирусной инфекции готовились правительством на среднесрочную перспективу, но в условиях экстренной ситуации их реализация осуществляется значительно быстрее. Об этом сегодня, 28 марта, корреспонденту ИА REGNUM, заявил председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Он отметил, что часть тех мер, которые президент России предложил в качестве поддержки малого, среднего, а также микробизнеса, в первую очередь направлены на то, чтобы в ближайшие несколько месяцев этот бизнес не схлопнулся. Здесь речь идет о заморозке платежей по кредитным линиям, а также отсрочка выплат налогов.

«Эти меры нужны прежде всего для того, чтобы не произошло схлопывание сферы малого бизнеса», — пояснил эксперт.

Но наиболее важными являются долгосрочные меры поддержки предложенные президентом, которые будут действовать и после окончания пандемии. Это прежде всего снижение страховых взносов.

«Важно, что будут все-таки снижаться страховые выплаты, и будет создан более мягкий и понятный в бюрократическом смысле режим для малого и микробизнеса, который позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее тем людям, которые занимаются предпринимательской активность», — считает Кирьянов.

Также он отметил, что данные инициативы президента во многом совпадают с теми инициативами правительства Михаила Мишустина, которые готовились на среднесрочную перспективу.

Однако сейчас в условиях близких к чрезвычайным все этим меры по линии бюрократии пойдут намного быстрее.

«Как это ни странно звучит, но в ситуации близкой к чрезвычайной бюрократическая машина заработала быстрее и лучше», — отметил эксперт.

Кирьянов уверен, что все вопросы, связанные с дальнейшей судьбой малого и мкиробизнеса будут решаться в ускоренном режиме, и даже более радикально, чем предполагалось. Соответственно и эффект от них должен наступить быстрее.

Если меры сработают, то после пандемии малый и средний бизнес окажутся в более выгодных условиях существования, чем до начала эпидемии коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в два раза — с 30 до 15% снизил размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.