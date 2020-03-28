Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Компания Dell Technologies отозвала свой финансовый прогноз на 2021 года из-за невозможности оценить последствия вспышки коронавируса. Об этом сообщает ZDNet.

27 февраля 2020 года американский производитель компьютеров Dell Technologies опубликовал финансовые результаты последнего квартала 2020 финансового года и прогноз на 2021 финансовый год. За этот период в компании планировали получить доход от $91,8 до $94,8 млрд. Однако в конце марта в Dell Technologies пересмотрели этот прогноз и отказались от него ввиду распространения коронавирусной инфекции.

«Компания не может предсказать степень, в которой глобальная пандемия COVID-19 может неблагоприятно повлиять на ее деловые операции и финансовые результаты… В результате растущего уровня неопределённости, вызванной пандемией, компания решила отозвать свое ранее выпущенное финансовое руководство на 2021 финансовый год», — отметили в Dell Technologies.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля исследовательская компания International Data Corporation представила прогноз, согласно которому поставки компьютеров упадут на 8,2% в первом квартале и на 12,7% — во втором квартале 2020 года.