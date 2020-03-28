Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Холдинг Alphabet Inc. (материнская компания Google) выделит $800 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией и минимизацией последствий пандемии, заявил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в своём блоге.

Пичаи рассказал, что компания Alphabet выделит $250 млн для помощи Всемирной организации здравоохранения и более чем 100 правительственным учреждениям в распространении важной информации о коронавирусной инфекции. Ещё $340 будут предоставлены в виде кредитов малым и средним предприятиям, работающим на рекламной платформе Google.

Также будет создан инвестиционный фонд в $200 млн, средства из которого будут направляться на поддержку неправительственных организаций по всему миру. Ещё один фонд — Google Cloud — представит кредиты в размере $20 млн академическим и исследовательским организациям для использования вычислительных мощностей и инфраструктуры Google при изучении потенциальных методов лечения и разработке вакцины против COVID-19.

«Поскольку вспышка коронавируса продолжает усугубляться во всем мире, она наносит огромный ущерб по жизни сообществ. Чтобы помочь решить некоторые из этих проблем, сегодня мы объявляем о новом обязательстве в размере $800 млн для поддержки малого и среднего бизнеса, организаций здравоохранения и правительств, а также медицинских работников на переднем крае этой глобальной пандемии», — заявил генеральный директор Google и Alphabet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта представители компаний Facebook, Google и Twitter заявили о совместной борьбе с распространением ложной информации о коронавирусной инфекции.

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