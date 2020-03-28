Москва, , 12:43 — REGNUM «Альфа-групп» приняла решение передать годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд. рублей на борьбу с последствиями от распространения коронавируса в России. Об том сообщает пресс-центр компании.

Сообщается, что деньги будут переданы в Оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Предполагается, что они будут потрачены на поддержку наиболее нуждающихся в помощи, а также на те меры, которые предпринимает российской правительство в рамках борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, о выделении средств на помощь в поддержке тех, кто пострадал в условиях распространения коронавируса, также заявила Mail.ru Group. Компания предоставит малому и среднему бизнесу дополнительную рекламу в соцсетях, поднимет лимит бесплатных объявлений на платформе «Юла» и предоставит ряд других бонусов.

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