Москва, , 12:34 — REGNUM Сегодня, 28 марта, впервые после окончания зимы дороги и тротуары Москвы массово обработают специальным дорожным «шампунем». Об этом рассказали журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и глава городского департамента ЖКХ Александр Соловьев.

«Масштабная промывка дорог и тротуаров традиционно проводится тогда, когда стабильно устанавливается плюсовая температура, — объяснил Петр Бирюков. — Ее главная цель — удалить с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, следы от шин, которые невозможно смыть обычной водой».

«Бензиновые или масляные пятна, какие-то остатки горюче-смазочных материалов после зимы обычной водой, естественно, не снимаются, поэтому сегодня мы начинаем достаточно глобальную работу, — пояснил Александр Соловьев. — Сначала происходит промывка проезжей части, потом наносится специальное моющее средство. Затем идет прометание, зачистка и смывание этого раствора, чтобы вся улично-дорожная сеть города, все тротуары были чистыми и город после зимы приобретал уже хороший вид».

Коммунальная техника промывает дороги и тротуары специальным концентрированным моющим средством. Там, куда из-за особенностей городского ландшафта машины добраться не смогут, мойку и обработку вручную проведут комплексные бригады. Всего в работах задействованы порядка трех с половиной тысяч единиц техники, отметил Соловьев. Прежде всего, это поливо-моечные машины, а также специализированная техника, предназначенная для работ на тротуарах и промывки плиточных покрытий.

Петр Бирюков напомнил, что масштабную промывку всех категорий дорог по традиции проводят дважды в год — весной и осенью. «При этом используемое моющее средство является совершенно безопасным, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве», — констатировал заммэра.

Сегодняшняя промывка продлится до 13 часов дня и станет первой для московских улиц — всего же на эту весну в планах столичных властей провести четыре таких промывки. Все используемые специальные средства экологически безопасны как для людей, так и для природы. Работы по весеннему благоустройству проходят по графику — коммунальщики очищают не только улично-дорожную сеть города, но и жилые кварталы.