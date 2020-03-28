Москва, , 12:42 — REGNUM На борьбу с коронавирусом решила выделить средства крупная российская Mail.ru Group. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что организация готова выделить 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Помощь заключается в скидках на рекламу в соцсетях. Также предприятиям общепита, занимающимся доставкой еды, будет предоставлена дополнительная реклама

Предусмотрена помощь в рамках деятельности и других сервисов Mail.ru Group. В «Юле» лимит бесплатных объявлений повысили с 50 до 200. Delivery Club обещает пониженные тарифы для ресторанов, начавших переходить на дистанционное обслуживание, а служба такси «Ситимобил» объявила о компенсации водителям, которые окажутся на карантине из-за контакта инфицированными коронавирусом. В службе по поиску работников Worki начислят бонусы на аккаунты предпринимателей, пострадавших в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса предпринимает правительство России. Было принято решение о снижении ряда налогов, а также об их отсрочке. Кроме того, предпринимателей освободят от проверок до конца года.

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