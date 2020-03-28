Москва, , 12:27 — REGNUM Наиболее вероятным покупателем объявившей о банкротстве британской компании OneWeb является один из американских информационно-технологических гигантов, заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин 28 марта РИА Новости.

Эксперт отметил, что власти США не дадут Китаю выкупить компанию, разворачивающую спутниковую группировку для предоставления услуг по доступу к сети интернет. Он добавил, что обсуждавшееся ранее участие России в качестве партнёра также является проблематичным.

«Покупатели будут из Америки, связанные стратегически с IT-сферой… Amazon, Facebook и Apple, может быть, присоединится Microsoft. Я думаю, что покупателями будут они. Сумма для них некритичная. Эта система им нужна для высокоскоростного оказания своих услуг», — объяснил эксперт.

Ионин добавил, что банкротство OneWeb не скажется на запланированных запусках с использованием российских ракет-носителей. Он подчеркнул, что российские «Союзы» являются самыми надёжными и дешёвыми средствами выведения, а банкротство может лишь замедлить развёртывание спутниковой группировки.

Напомним, компания OneWeb планировала сформировать спутниковую группировку из 600 аппаратов. К настоящему времени с использованием российских ракет-носителей серии «Союз» на орбиту выведено 74 спутника OneWeb.

В 2020 году было проведено два запуска ракет «Союз-2.1б» с пакетами из 34 спутников OneWeb. Всего на этот год планировалось 10 запусков российских ракет-носителей в интересах компании OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта компания OneWeb подала ходатайство в суд по делам о банкротстве США по южному округу штата Нью-Йорк. В компании отметили, что процедура банкротства позволит максимизировать стоимость компании перед продажей бизнеса.

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