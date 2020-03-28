Москва, , 11:38 — REGNUM Министерство экономического развития России в связи с распространением коронавируса предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Минэкономразвития внесло проект распоряжения о приостановке проверок и контрольных закупок.

«После 1 мая органы власти должны будут исключить из своих планов проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса, сократить число плановых проверок крупного бизнеса на 70%», — рассказывает пресс-служба о предложении министерства.

При этом мораторий предусматривает исключения. По согласованию с прокуратурой контрольные органы смогут проводить проверки, если был причинен вред жизни и здоровью человека или в случаях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Также проверки будут проводится для возобновления разрешений бизнесу.

В общей сложности, по расчетам Минэкономразвития, число проверок должно уменьшиться с 380 тыс. до 62 тыс. В министерстве считают, что предложенные меры позволят предпринимателям работать над развитием бизнеса, а не готовиться к проверкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве мер поддержки среднего и малого бизнеса в России будут сокращены налоговые платежи, а также будет предоставлена отсрочка по их выплатам.

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