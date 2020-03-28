Москва, , 11:16 — REGNUM В связи с ситуацией, сложившейся в России из-за распространения коронавируса, для малого и среднего предпринимательства (МСП) предусмотрено снижение налогов и их отсрочка. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП, сообщает пресс-служба правительства.

«Речь идёт о возможности предоставления, как вы уже, конечно, слышали, шестимесячной отсрочки по всем налогам, кроме налога на добавленную стоимость. А для микропредприятий — ещё и отсрочки по страховым взносам в социальные фонды», — рассказал глава российского правительства.

Кроме того, для субъектов МСП предусмотрено снижение размера страховых взносов в два раза, в том случае, если заработная плата работников выше минимального размера оплаты труда. Принято решение отсрочить платежи по аренде государственного и муниципального имущества.

Мишустин выразил надежду, что предложенные меры помогут бизнесу сократить рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.

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