Ярославль, , 08:45 — REGNUM С 28 марта в Ярославской области закрываются торговые центры. Об этом сообщает страница правительства Ярославской области в Facebook.

Торговый центр в Ярославле Wikimedia.com

Согласно сообщению, в торговых центрах региона будут работать только отделы с продуктами и товарами первой необходимости. Все остальные магазины, кафе, в том числе зона фудкорта, будут закрыты.

Ранее губернатор Дмитрий Миронов подписал указ, согласно которому с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность кафе, ресторанов, парикмахерских, развлекательных заведений, бронирование мест в гостиницах и санаториях.

Судя по всему, в указ внесены изменения, касающиеся и торговых центров.

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