Москва, , 07:54 — REGNUM Пенсионный фонд России досрочно перевел российским банкам и «Почте России» все необходимые средства для выплаты пенсий и пособий за апрель. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Напомним, что предстоящая неделя в России (30 марта — 5 апреля) будет полностью не рабочей. Такое решение власти приняли в качестве профилактической меры для сдерживания распространения эпидемии коронавирусной инфекции.

Из-за этого было решено досрочно выплатить гражданам пособия и пенсии за апрель месяц.

Для этих целей Пенсионный фонд России перевел даставочным организациям — банкам и «Почте России» все необходимые средства. Это 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветернам войны к 75-й годовщине Победы.