Курган, , 06:59 — REGNUM В Курганской области у 56 предприятий не будет карантинных каникул, определённых президентом России Владимиром Путиным с с 30 марта по 3 апреля 2020 года в связи с профилактикой распространения COVID-19. Их перечень опубликован на официальном сайте правительства региона, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Это в основном предприятия коммунальные, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых.

Из крупных предприятий это — «Курганстальмост», «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», Курганская швейная фабрика,"Курганавторемонт», «Каргапольский машиностроительный завод», «Курганские прицепы», «Курганский завод химического машиностроения», завод медицинских препаратов и изделий «Синтез», завод «Буровые установки Кургана», «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» и другие.