Лондон, , 06:51 — REGNUM Британская компания OneWeb, обещавшая создать глобальную сеть спутников для выхода в интернет по всему миру, 27 марта объявила о банкротстве.

«Компания и некоторые из контролируемых ей филиалов добровольно подали ходатайство в суд США по делам банкротств в южном округе штата Нью-Йорк в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что OneWeb планирует использовать судебные процедуры для продажи своего бизнеса с целью максимизации стоимости компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что OneWeb планировала вывести на орбиту порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. На сегодняшний день компания успешно запустила только 74 спутника.

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