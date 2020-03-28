Нью-Йорк, США, , 06:06 — REGNUM Соединённые Штаты столкнулись с острым дефицитом свободного золота — в продаже не осталось слитков и монет, пишет 27 марта газета The Wall Street Journal.

По информации издания, ситуация настолько серьёзна, что инвесторы и банкиры ищут военные грузовые самолеты, чтобы доставить слитки из Канады и Великобритании.

«Королевский канадский монетный двор был завален просьбами об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк», — добавляет издание.

При этом ситуация осложняется тем, что в условиях распространения коронавируса монетные дворы по всему миру приостановили свою работу, а авиасообщения со странами прекращены.

Добавим, цена фьючерсов на золото в США на этой неделе выросла на 9%, достигнув порядка $1620 долларов за тройскую унцию — семилетнего максимума.

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