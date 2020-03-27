Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Соответствующее сообщение распространила американская администрация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект был 27 марта принят обеими палатами американского Конгресса. Меры, на которые выделены деньги, направлены на борьбу с распространением коронавируса в Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США поддержат экономику двумя триллионами долларов