Ташкент, , 22:53 — REGNUM Объем совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2020 года составил 24,4 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к началу 2019 года на 40,9%, или на 7,1 миллиардов долларов, сообщает Газета. уз со ссылкой на Центральный банк республики.

«Увеличение госдолга в минувшем году Центробанк объясняет привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», говорится в публикации.

Увеличение задолженности в течение 2019 года в основном приходилось на государственный сектор (5,7 миллиардов долларов), из которых 1 миллиардов долларов — международные облигации.

Задолженность частного сектора выросла на 1,4 миллиардов долларов в результате увеличения объемов заимствования банками и другими секторами экономики.