Майкоп, , 22:42 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании по вопросам об индивидуальной программе социально-экономического развития региона, совещание 27 марта в режиме видеоселектора провёл заместитель руководителя аппарата Правительства России Валерий Сидоренко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи

Как отмечалось, в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи вошло 30 мероприятий, цель которых — ускоренный рост показателей по всем направлениям и улучшение инвестиционного климата в регионе. Всего из федерального бджета на эти цели планируется выделить 5 млрд рублей.

Мурат Кумпилов отметил, что программа учитывает основные потребности региона, это — снятие инфраструктурных ограничений, создание привлекательных условий для малого и среднего предпринимательства, а также повышение качества жизни населения в части улучшения качества услуг в сфере здравоохранения, культуры и спорта.

Как отметил Кумпилов, в Адыгее планируется создание территорий с преференциальным режимом для предпринимательской деятельности и других условий для реализации инвестиционных проектов. В частности, предполагается возможность использования в рекреационных целях часть плато Лагонаки для развития туризма и энергоснабжения горнолыжного курорта «Лагонаки». Отдельно обсуждались вопросы энергетической инфраструктуры — из 58 подстанций ПАО «Кубаньэнерго» только 14 имеют незначительный резерв.

«Выполнение мероприятий по расширению инфраструктуры энергетического комплекса позволит создать условия для техприсоединения объектов бизнеса, социальной сферы, жилищного строительства. Обеспечение электроснабжением территорий республики придаст импульс реализации инвестиционных проектов, а также развитию туристической сферы региона», — сказал Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов также отметил перегруженность единой газотранспортной системы, в связи с чем в индивидуальную программу были внесены мероприятия по реконструкции АГРС п. Краснооктябрьский (Майкопский район), строительству газопровода-отвода и ГРС «Новый сад» (Тахтамукайский район), расширению газотранспортной системы Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Также в индивидуальную программу республики вошли мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктуры земельных участков под ИЖС для многодетных семей. Особое внимание уделено повышению доступности и качества услуг социальной сферы.

На совещании обсуждались аспекты индивидуальной программы, доработка которых необходима. Так, Кумпилов предложил включить в нее реконструкцию автодороги «Даховская-Лагонаки» для успешной реализации туристского потенциала и берегоукрепление реки Белой в Майкопе, необходимое для дальнейшего строительства и благоустройства набережной республиканской столицы.

Валерий Сидоренко отметил важность перечисленных направлений для развития республики. По вопросам, касающимся снятия энергодефицита в регионе и дальнейшего развития горнолыжного курорта «Лагонаки», министерствам энергетики и природных ресурсов даны поручения оперативно их доработать с регионом и внести на рассмотрение правительства России.