Кишинёв, , 22:09 — REGNUM Вернувшиеся и еще продолжающие возвращаться в Молдавию гастарбайтеры «висят дамокловым мечом» над республикой и ее экономикой. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявила эксперт RTA Марина Драгалин.

По ее словам, глубину проблемы уже отметили международные организации, работающие с Молдавией. «Так, Международная организация по миграции заявила, что начаты обсуждения с донорами программ раннего восстановления бизнес-среды, а также адаптации возвращенных из-за рубежа мигрантов. Звучит гораздо оптимистичнее предложения премьера Молдавии Иона Кику трудоустраивать их в низкооплачиваемой сфере сельского хозяйства», — отметила эксперт.

Усталость неподготовленной к стрессовым нагрузкам системы здравоохранения, по словам Драгалин, также накапливается, и предел ее прочности уже близко. «Несмотря на то, что часть предпринимаемых мер являются вполне разумными, ощущается общая дезориентация политического класса страны, неподготовленного к управлению реальными кризисами. Эпидемиологические данные говорят о том, что пик заболеваемости еще впереди. Нехватка персонала и невозможность обеспечить должный уровень его защиты приводят к заражению и выбыванию из строя дефицитных кадров», — добавила эксперт.

Самостоятельно молдавскому государству не справится, подчеркнула Драгалин. «Властям следует задуматься об обращении к международным партнерам с просьбой предоставить не только материально-техническую помощь, но и человеческие ресурсы», — подвели итог эксперт.

ИА RE напоминает, что к 27 марта в Молдавии число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 199 человек, двое уже умерли от последствий вируса. Коронавирусную инфекцию в Молдавию завезли гастарбайтеры, вернувшиеся из Италии, где находятся более 200 тыс. молдавских трудовых мигрантов.

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