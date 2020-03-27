Москва, , 21:59 — REGNUM Пассажиропоток российских авиакомпаний за период с 1 по 26 марта на внутренних рейсах сократился на 17%, на международных направлениях — на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международной ассоциации аэропортов.

Как уточняется, за указанный период десять крупнейших российских авиакомпаний («Аэрофлот», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, «Победа», «Ютэйр», Royal Flight и «Икар») перевезли на внутренних рейсах 2,9 млн пассажиров, на международных — 1,5 млн пассажиров

Напомним, Россия с 27 марта сегодняшнего дня Россия закрыла регулярное международное авиасообщение, авиакомпаниям разрешено выполнять только чартерные рейсы для вывоза российских граждан из-за рубежа.