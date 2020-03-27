Курск, , 21:47 — REGNUM В Курской области хозяйства всех районов приступили к севу ранних яровых зерновых культур и однолетних трав. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В регионе уже засеяно более 42 тыс. гектаров: 37 тыс. гектаров зерновых (11% от плана) и более 5,5 тыс. гектаров однолетних трав (44% от плана).

Сев однолетних трав завершен в Горшеченском, Золотухинском, Курском, Мантуровском, Медвенском, Поныровском и Суджанском районах. Сев яровых зерновых культур активно ведут хозяйства Октябрьского (52% от плана), Пристенского (42%), Суджанского (38%), Беловского (23%) районов.