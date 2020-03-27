Москва, , 21:14 — REGNUM Введение 15-процентного налога на инвестиционные капиталы — это глупость. Об этом 27 марта заявил экономист, профессор экономики МГИМО, председателя Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов в комментарии ИА REGNUM.

Он назвал инициативу «рассчитанной на полных идиотов».

«Извините, если бы я был инвестором, я бы эти инвестиционные доходы просто бы инвестировал в основной капитал. И вывез основной капитал, а он, как вы понимаете, у нас не облагается налогом», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение месяца Министерством финансов РФ должны быть проработаны соглашения с другими странами для обложения налогом выводимых из России средств. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%».

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