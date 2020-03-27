Псков, , 21:04 — REGNUM В Псковской области установили особые условия оплаты труда медработников, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно приказу председателя областного комитета здравоохранения региона Марины Гаращенко, новая система оплаты труда установлена с 23 марта.

Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно задействованным в оказании медицинской помощи людям с коронавирусной инфекцией, а также тем, у кого подозревается заболевание, оплата труда будет производиться в двойном размере.

Медицинским работникам, которые трудятся в круглосуточных учреждениях, будут производиться ежемесячные стимулирующие выплаты за интенсивность и эффективность работы. Врачам — 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 30 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой помощи — 20 тыс. рублей.

Медицинские работники, не связанным непосредственно с оказанием медицинской помощи гражданам, зараженным коронавирусом, но контактирующим с ними в процессе оказания им медицинской помощи при других заболеваниях и состояниях, будут получать стимулирующие выплаты в размере 80% от должностного оклада за фактически отработанное время.

Кроме того, предусмотрены премии, в том числе за своевременное выявление случаев короновариуса и принятие оперативных мер по изоляции больных: 3,5 тыс. рублей врачам за каждый случай, 2 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу за каждый случай.

За каждый законченный случай госпитализации, завершившийся выздоровлением больного, премии предусмотрены в следующем размере: 15 тыс. рублей лечащему врачу за каждый случай, 2,5 тыс. рублей привлечённому среднему медицинскому персоналу, 1,8 тыс. рублей привлечённому младшему медицинскому персоналу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 27 марта в Псковской области — шесть официально заболевших коронавирусом, 25 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией нет.

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